27/10/2020 09:53 DIJON : Un forum de l'emploi dédié aux personnes en situation de handicap

Le Medef Côte-d’Or et l’Agefiph Bourgogne-Franche-Comté organisent le 20 novembre le Handijob, un forum permettant aux recruteurs d’aller à la rencontre de candidats en situation de handicap. Les inscriptions sont gérées directement par les partenaires du forum.



HANDIJOB : la rencontre qui met les compétences au premier plan, au service de l’emploi des personnes en situation de handicap.

Communiqué



Le 20 novembre prochain, le Medef Côte-d’Or et l’Agefiph Bourgogne-Franche-Comté organiseront la 13 ème édition du forum emploi dédié aux personnes en situation de handicap. Un événement qui a construit sa renommée par sa constance et son sérieux, et qui est devenu un rendez-vous à ne pas manquer pour les employeurs souhaitant être accompagnés dans le processus de recrutement de personnes en situation de handicap.Les compétences au premier planVéritable forum de l’emploi, HANDIJOB permet aux recruteurs d’aller à la rencontre de candidats en situation de handicap selon un processus qui facilite les rencontres. Et la machine est bien rodée après plus de dix éditions ! Tout est préparé et ficelé par les partenaires, l’entreprise est déchargée du travail de publication de son annonce et du tri des CV. Ne reste plus qu’à rencontrer les candidats le jour J ! Cette méthode a été mise en place afin d’inciter les employeurs à consacrer l’entretien aux compétences du candidat, le sujet du handicap ayant déjà été traité en amont.Des partenariats inscrits dans la duréeLe Medef Côte-d’Or est associé à l’Agefiph Bourgogne-Franche-Comté depuis la 1 re édition de HANDIJOB et travaille en étroite collaboration avec LADAPT, Pôle Emploi, CAP Emploi et la Mission Locale de Dijon. Chacun est partie prenante de la définition des enjeux et du process mis en place pour faciliter le recrutement : définition des besoins des entreprises, appel aux postes à pourvoir et identification de leurs spécificités, appel aux candidats et croisement pour garantir l’employabilité sur le poste identifié, et pour finir, l’organisation de la rencontre.Lever les freins, encore en 2020En 2020, l’emploi des personnes en situation de handicap reste difficile (le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 18% contre 9% pour le total de la population active*) et les entreprises ont encore besoin d’être informées et accompagnées. La tâche n’est pas simple car l’intégration d’un salarié handicapé peut parfois être complexe, mais des solutions existent. C’est pourquoi le Medef Côte-d’Or et l’Agefiph Bourgogne-Franche-Comté travaillent main dans la main et ont convenu, pour la première année, d’aller un cran plus loin dans leur partenariat en proposant aux entreprises des réunions de sensibilisation sur l’OETH (Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés). L’objectif : changer le regard sur le handicap en entreprise, les informer sur les solutions existantes et transformer une contrainte en opportunité. Sans oublier l’intérêt pour les entreprises d’affirmer une politique sociale inclusive à l’heure où la société est en attente forte d’engagements de leur part.Deux réunions sont d’ores-et-déjà programmées cet automne et d’autres projets à destination des entreprises sont en construction.Plus d’informations : www.medef21.fr/fr/evenement/reforme-de-loeth Un événement en résonnance avec la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes HandicapéesCette nouvelle édition de HANDIJOB est inscrite dans la SEEPH qui se tiendra du 16 au 22 novembre 2020.La SEEPH est l’occasion de s’interroger sur les différents dispositifs mis en place pour faciliter l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. C’est un moment d’échange et de partage où l’on peut s’informer et sensibiliser sur le travail des personnes en situation de handicap. Comme pour les éditions précédentes, LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP sont co-organisateurs et proposeront plusieurs rendez-vous communs autour des thématiques suivantes : le numérique, l'école inclusive et le handicap invisible.Plus d’informations : https://www.semaine-emploi-handicap.com/ * Le taux de chômage des Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi en 2018 est de 18% contre 9% tout public. Source : Agefiph