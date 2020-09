06/09/2020 19:43 HANDICAP : La Caravane des oubliés du «monde d'après» fera étape à Dijon

L'APF France Handicap organise une campagne pour recueillir des propositions pour l'avenir et des idées pour construire «une société plus juste». Rendez-vous le vendredi 11 septembre à 10h place des Cordeliers.



LA CARAVANE DES OUBLIES « du Monde d’Après » 2020

Communiqué



Pour que DEMAIN, nous vivions TOUS dans une société plus juste, apaisée et durable, fondée sur le respect des droits humains et des personnes !Depuis plusieurs mois, le monde entier fait face à une pandémie virale sans précédent. En France comme dans de nombreux pays, cette crise sanitaire a nécessité le recours à des mesures exceptionnelles entraînant la limitation des libertés et des droits fondamentaux.Elle a bouleversé nos quotidiens et fragilise dangereusement notre économie et notre système de protection sociale.Cette crise n’est pas terminée et aura, à n’en pas douter, des conséquences économiques et sociales majeures. Elle réinterroge fondamentalement notre modèle de société, faisant naître de nouvelles incertitudes individuelles et collectives.Au moment où des plans de relance sont annoncés et où le président de la République parle de "refondation", APF France handicap souhaite partager ses premières réflexions, sa vision et ses propositions de solutions nouvelles pour construire le "monde d’après". Une approche qui s’appuie sur les droits fondamentaux, le développement durable et le pouvoir d’agir et de choisir de chacun·e, une dynamique sociétale qui anime déjà notre projet associatif.Le "monde d’après" doit marquer une vraie rupture avec le « monde d’avant le confinement ». Cette crise systémique constitue un véritable électrochoc : elle est, en cela, une opportunité pour repenser la société dans laquelle nous souhaitons vivre et les moyens d’y parvenir, autour d’enjeux sociétaux majeurs pour lesquels les pouvoirs publics ont une responsabilité première : droits humains, enjeux sociaux, écologiques, démocratiques et économiques.- En impliquant chacun·e à titre individuel ou collectif.- En partageant nos solutions dans une logique non catégorielle.- En alertant sur et en luttant contre les risques potentiels de régression des droits, de discrimination directe ou indirecte, d’exclusion sociale, de repli sur soi et de défiance vis-à-vis de l’autre que la crise sanitaire a induits ou qu’elle porte en germe.- En se recentrant sur l’essentiel : chaque vie, chaque personne a une valeur en soi, est singulière, même avec un fonctionnement différent, une maladie, l’avancée en âge... Et c’est bien la rencontre de ces singularités qui fait société et permet un épanouissement et un bien-être pour chacun·e et pour toutes et tous, dans un processus d’émancipation.- En se fondant sur les droits humains pour bâtir une société plus juste, apaisée et durable.Veillons toutefois au rythme de cette "refondation" : (re)penser en profondeur une société ne devra pas se faire dans la précipitation et sous la seule réaction à l’émotion.CAMPAGNE DE COMMUNICATION NATIONALE “ MAINTENANT VOUS SAVEZ ” : Et oui, confiné ou pas, le quotidien d’une personne en situation de handicap ne change pas... Le confinement subi par toutes et tous ces dernières semaines est malheureusement le reflet du quotidien habituel vécu par des millions de personnes en situation de handicap et leurs proches : privation/restriction de liberté, d’aller et venir, nécessité d’anticiper le moindre déplacement, impossibilité d’avoir une vie sociale, obstacles dans l’accès au travail, à l’éducation, à la santé ou encore à ses droits, logement inadapté, distanciation physique nécessitant de l’espace pour circuler, côtoiement permanent, sans répit ni espace suffisant pour les autres membres de la famille en particulier si l’un d’entre eux a des difficultés, ou si il n’est pas autonome, etc...> Sensibiliser l’opinion publique pour susciter un engagement SOLIDAIRE de TOUS. Depuis près de 90 ans, APF France handicap mène des actions de proximité auprès des personnes en situation de handicap et de leur famille partout en France. Celles-ci ne sont possibles que grâce à la générosité du public. Ces dernières semaines, des initiatives solidaires ont vu le jour et afin de les poursuivre, l’association fait appel au grand public pour la soutenir et s’engager à ses côtés.> Une première prise de parole de l’association qui marque sa volonté d’agir et de choisir, en amenant sa contribution au débat de « refondation d’un monde d’après plus juste ». Cette campagne illustre parfaitement ce pour quoi, au sein d’APF France handicap, nous nous battons : ROMPRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET RENDRE LEURS DROITS EFFECTIFS ! ».Cette crise d’une ampleur inédite doit nous permettre de tirer des leçons pour l’avenir. Pour APF France handicap et comme son président Alain ROCHON l’a déclaré : « Il est temps de faire des choix pour l’humain pour construire une société plus juste, apaisée et durable. ».Pour que ce quotidien change, pour que nous ayons tous une meilleure qualité de vie, nous œuvrons pour que le monde de demain voit naître une société plus juste, apaisée et durable. En tant qu’acteur responsable, APF France handicap et tous ses membres entendent prendre une part active au débat de "refondation" lancé par le président de la République Française. C’est peut-être enfin le moment pour que nos revendications soient prises en compte comme elles le méritent.Comment nous pouvions vous aider et vous permettre de contribuer à faire bouger les choses ?En agissant, en allant au contact de nos adhérents et de tous ceux qui souhaiteront échanger avec nous ! En nous déplaçant à travers la région, du 15 juillet au 20 septembre, la caravane va pouvoir recueillir :- Vos témoignages de ce que vous avez vécu et vivez bien souvent au quotidien, personnes en situation de handicap, familles, personnes âgées dépendantes, etc...- Vos propositions pour l’avenir, vos envies et vos idées pour que nous construisions ensemble une société plus juste, apaisée et durable. « POUR QUE DEMAIN NE SOIT PAS COMME HIER ! »Des outils informatiques seront mis à la portée de tous. Des personnes seront là pour vous aider, ces « accompagnateurs numériques » vous aideront à les utiliser.Si vous ne pouvez venir à notre rencontre, vous pouvez quand même participer au travers de plusieurs canaux :- Nous envoyer vos contributions par courrier postal ou par mail.- Nous téléphoner pour participer ou pour tout autre renseignement.- Vous informer sur vos droits et nos actions grâce à nos blogs APF 21 et 71.- Vous doter d’un outil informatique simple qui vous permettra d’être en lien avec tous.- Échanger lors de réunions zoom spéciales que nous allons organiser avec vous.- ETC.... A VOS PROPOSITIONS......